Калининградец получил удар ножом в живот, пытаясь попасть домой

30 Июль 2020 2020-07-30T14:12:28+03:00

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Житель Славска пришел домой уже ночью и к тому же пьяным. Ну, бывает, загулял мужик немного.

Однако сожительницей славчанина была настоящая бой-баба. В том смысле, что женщина успела отсидеть за убийство. И порядки в семье, судя по всему, устанавливала именно она. Поэтому и потребовала от гражданского супруга оставаться на улице, пока не протрезвеет. Но на дворе уже не май месяц, в темное время суток холодновато. Подмерзший горожанин принялся барабанить в дверь, требуя, чтобы пустили в тепло. Ему открыли – но лишь для того чтобы ударить ножом в живот.

Ставшая свидетельницей расправы дочь мужчины тут же побежала к соседям - вызывать «Скорую». В больнице полученное ранение расценили как тяжкий вред здоровью и известили о «криминальном» пациенте полицию. Поножовщицу задержали – она и не отрицала своей вины. С учетом биографии дамы, положенное по закону максимальное наказание - до 8 лет лишения свободы не кажется таким уж невозможным.

Хорошо хоть, на этот раз никого не убила.

ИСТОЧНИК KP.RU