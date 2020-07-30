Калининградка, хотевшая подкупить министра, наконец, помещена в СИЗО

30 Июль 2020 2020-07-30T14:26:04+03:00

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Ленинградский районный суд Калининграда водворил в следственный изолятор представительницу одного из предприятий, которая пыталась дать взятку в размере 15 миллионов рублей министру регионального правительства. Деньги предназначались в обмен на перезаключение договора аренды лесного участка без проведения положенных по закону торгов. Чиновник сообщил о сделанном ему предложении в Управление ФСБ, и подозреваемая была задержана в момент передачи купюр. В отношении нее возбудили уголовное дело. Однако сразу взять под стражу гражданку не удалось.

- На первоначальном этапе следствия вопрос об избрании в отношении нее меры пресечения не рассматривался в связи с тем, что после задержания у подозреваемой выявили заболевание, требующее госпитализации в лечебное учреждение, - пояснили в Следственном управлении СКР по Калининградской области.

Теперь же, когда состояние здоровья калининградки нормализовалось, уже ничто не мешает ей занять нары в камере СИЗО. Между тем, расследование идет своим чередом и уже близится к завершению.

ИСТОЧНИК KP.RU