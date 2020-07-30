Житель Полесска получил 7 лет «строгача» за сбыт наркотиков

30 Июль 2020 2020-07-30T14:50:07+03:00

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В Полесске осудили местного жителя, который занимался сбытом наркотиков. Об этом сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

В сентябре прошлого года мужчина оборудовал закладку с героином за доской объявлений у подъезда одного из домов в Калининграде. Спустя два месяца злоумышленник и вовсе продал четыре свертка с наркотиками.

Свою вину в совершении преступлений признал в полном объеме и раскаялся в содеянном. Суд приговорил его к семи годам лишения свободы в колонии строгого режима.

ИСТОЧНИК KP.RU