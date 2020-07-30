В Гусеве водитель подметательной машины разбился, упав с высоты

30 Июль 2020 2020-07-30T15:25:39+03:00

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В Гусевский городской суд с иском о взыскании компенсации морального вреда обратились родственники погибшего на работе горожанина.

В декабре прошлого года водитель вакуумно-подметательной машины, осуществляя очистку своего транспортного средства, упал с высоты 1,8 метра. Пострадавшего немедленно госпитализировали, однако полученная гусевцем черепно-мозговая травма оказалась фатальной. Несмотря на все усилия врачей, пациент скончался.

Теперь родные горожанина винят в его смерти работодателя, допустившего мужчину к исполнению трудовых обязанностей без прохождения обучения безопасным методам и приемам выполнения работ на высоте. Кроме того, водителя не ознакомили с руководством по эксплуатации транспортного средства. Причиненный им моральный вред истцы оценивают в 1 500 000 рублей, которые просят взыскать с организации, где работал погибший.

ИСТОЧНИК KP.RU