Калининградцы выбрали имя для хомлина, установленного у Музея изобразительных искусств

30 Июль 2020 2020-07-30T16:01:22+03:00

Изменить размер текста: A A

Скульптуру хомлина-папы установили напротив Музея изобразительных искусств в Калининграде 21 июля. Чтобы выбрать имя для скульптуры, музей организовал голосование в Инстаграме. Как сообщили в пресс-службе, наибольшее количество голосов получило имя «Лео/Лёва», в честь великого художника Леонардо да Винчи, львов-щитодержателей, что стоят на страже всех творческих натур у Музея.

2 августа в 14.00 Музей изобразительных искусств предлагает взрослым и детям принять участие в акварельном мастер-классе по рисованию хомлина Лео,.

- Новый хомлин набирает популярность среди калининградцев и гостей города, его постоянно навещают и даже оставляют монетки «на счастье», - говорят в музее.

Напомним, хомлинов начали устанавливать в Калининграде в 2018 году. Сегодня таких фигурок в городе 5, еще две должны появиться в ближайшее время.

ИСТОЧНИК KP.RU