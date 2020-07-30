2020-07-30T16:01:22+03:00
Звезды

Калининградцы выбрали имя для хомлина, установленного у Музея изобразительных искусств

Голосование проходило в два этапа
Николай Литвинов
Поделиться:
..Фото: Александр КАТЕРУША
Изменить размер текста:

Скульптуру хомлина-папы установили напротив Музея изобразительных искусств в Калининграде 21 июля. Чтобы выбрать имя для скульптуры, музей организовал голосование в Инстаграме. Как сообщили в пресс-службе, наибольшее количество голосов получило имя «Лео/Лёва», в честь великого художника Леонардо да Винчи, львов-щитодержателей, что стоят на страже всех творческих натур у Музея.

2 августа в 14.00 Музей изобразительных искусств предлагает взрослым и детям принять участие в акварельном мастер-классе по рисованию хомлина Лео,.

- Новый хомлин набирает популярность среди калининградцев и гостей города, его постоянно навещают и даже оставляют монетки «на счастье», - говорят в музее.

Напомним, хомлинов начали устанавливать в Калининграде в 2018 году. Сегодня таких фигурок в городе 5, еще две должны появиться в ближайшее время.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Калининградские рестораны отказываются от кальянов
В Калининграде на месяц закрывают движение по ул. Малая Лесная
Калининградцы выбрали имя для хомлина, установленного у Музея изобразительных искусств
В Гусеве водитель подметательной машины разбился, упав с высоты
Житель Полесска получил 7 лет «строгача» за сбыт наркотиков
Калининградка, хотевшая подкупить министра, наконец, помещена в СИЗО
Калининградец получил удар ножом в живот, пытаясь попасть домой
Калининградские блогеры протестировали качество мобильного интернета в исторических местах области
На Куршской косе за границами официального пляжа утонул отдыхающий
В Гвардейске в ДТП пострадал 19-летний мотоциклист без прав
В общественных туалетах в Зеленоградске теперь можно расплатиться банковской картой
В Гурьевске прокуратура обнаружила незаконное строительство кафе
Новую двухуровневую парковку в Зеленоградске решили сделать бесплатной по выходным
Райффайзенбанк вновь снизил ставки по ипотеке
Калининград вошел в пятерку популярных туристических направлений в августе
На окраине Калининграда сбили водителя, выставлявшего знак аварийной остановки
В Гвардейске в ДТП пострадала 8-летняя пассажирка «Шкоды»
В Балтийске дерево упало на машину около детсада
Калининградцы, у кого выявят антитела к COVID-19, осенью пройдут еще одно исследование
Тренер по плаванию, продавец и медик: У кого в Калининграде выявили коронавирус
Полиция задержала двоих калининградцев, укравших более 30 велосипедов
В мэрии Калининграда рассказали, на каких улицах в четверг нет света и воды
Стало известно, кого в Калининграде не допустят к исследованию иммунитета к COVID-19
В августе на участке улицы Багратиона в Калининграде закроют сквозное движение
В Калининграде растет заболеваемость коронавирусом
В Калининграде за одну минуту на исследование иммунитета к коронавирусу записались 10 человек
Мошенники оформили на калининградца кредит в 200 тысяч рублей
В Зеленоградске планируется удлинить пляж на 1000 метров
Сегодня в Калининграде начинается запись на бесплатное исследование на иммунитет к коронавирусу