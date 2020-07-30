В Калининграде на месяц закрывают движение по ул. Малая Лесная

30 Июль 2020 2020-07-30T16:38:38+03:00

Движение закроют для обеспечения безопасности при проведении ремонта моста через ручей

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В Калининграде в течение месяца будет закрыто движение транспорта на участке ул. Малая лесная. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

Движение будет закрыто с 10 августа по 10 сентября на участке от ул. Янтарной до ул. 3-й Большой Окружной для обеспечения безопасности при проведении ремонта моста через ручей.

«Ответственность за заблаговременную установку ограждения и дорожных знаков, а также за безопасность движения пешеходов и транспорта на время производства работ возлагается на подрядную организацию ООО «ТермоПластКомпозит», - отметили в пресс-службе мэрии Калининграда.

ИСТОЧНИК KP.RU