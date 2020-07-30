2020-07-30T16:43:21+03:00
Общество

Калининградские рестораны отказываются от кальянов

Теперь эта услуга доступна только в заведениях, где нет еды
Николай Литвинов
Поделиться:
..Фото: Андрей АБРАМОВ
Изменить размер текста:

Виной всему оказалась не только пандемия, но и антитабачный закон, приравнявший кальяны к обычным сигаретам. Теперь предлагать кальяны смогут только те заведения, в которых не будет еды.

- У нас были кальяны в заведении, но, когда началась пандемия, мы с ними распрощались. Это просто эстетически, и мне кажется, гигиенически сейчас не совсем уместно, - заявила в эфире «Business FM Калининград» управляющая рестораном «Угли» Анна Смотрикова. - Посмотрим, как будут развиваться события дальше. Конечно, это не является основным заработком. Скорее это ориентировано на такие молодежные места. Может быть, для кальянных, да, это является у них основным продуктом, а для нас это всего лишь допуслуга, и нашим гостям стало от хуже от ее отсутствия.

Владелец ресторана «Bo-Bo» Павел Лейбович считает, что если все будут соблюдать закон, рестораны ничего не потеряют:

- Я вообще не представляю, как это возможно разделить с едой, потому что напитки в любом случае будут. Есть такие гости, которые не воспринимают свой отдых без кальяна. Если кто-то не будет соблюдать этот закон, а кто-то будет, тогда человек, который действовал законопослушно, может потерять какую-то часть клиентов, которые знают, что где-то пойти можно. Я думаю, что ничего не потеряем.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Калининградские рестораны отказываются от кальянов
В Калининграде на месяц закрывают движение по ул. Малая Лесная
Калининградцы выбрали имя для хомлина, установленного у Музея изобразительных искусств
В Гусеве водитель подметательной машины разбился, упав с высоты
Житель Полесска получил 7 лет «строгача» за сбыт наркотиков
Калининградка, хотевшая подкупить министра, наконец, помещена в СИЗО
Калининградец получил удар ножом в живот, пытаясь попасть домой
Калининградские блогеры протестировали качество мобильного интернета в исторических местах области
На Куршской косе за границами официального пляжа утонул отдыхающий
В Гвардейске в ДТП пострадал 19-летний мотоциклист без прав
В общественных туалетах в Зеленоградске теперь можно расплатиться банковской картой
В Гурьевске прокуратура обнаружила незаконное строительство кафе
Новую двухуровневую парковку в Зеленоградске решили сделать бесплатной по выходным
Райффайзенбанк вновь снизил ставки по ипотеке
Калининград вошел в пятерку популярных туристических направлений в августе
На окраине Калининграда сбили водителя, выставлявшего знак аварийной остановки
В Гвардейске в ДТП пострадала 8-летняя пассажирка «Шкоды»
В Балтийске дерево упало на машину около детсада
Калининградцы, у кого выявят антитела к COVID-19, осенью пройдут еще одно исследование
Тренер по плаванию, продавец и медик: У кого в Калининграде выявили коронавирус
Полиция задержала двоих калининградцев, укравших более 30 велосипедов
В мэрии Калининграда рассказали, на каких улицах в четверг нет света и воды
Стало известно, кого в Калининграде не допустят к исследованию иммунитета к COVID-19
В августе на участке улицы Багратиона в Калининграде закроют сквозное движение
В Калининграде растет заболеваемость коронавирусом
В Калининграде за одну минуту на исследование иммунитета к коронавирусу записались 10 человек
Мошенники оформили на калининградца кредит в 200 тысяч рублей
В Зеленоградске планируется удлинить пляж на 1000 метров
Сегодня в Калининграде начинается запись на бесплатное исследование на иммунитет к коронавирусу