Калининградские рестораны отказываются от кальянов

30 Июль 2020 2020-07-30T16:43:21+03:00

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Виной всему оказалась не только пандемия, но и антитабачный закон, приравнявший кальяны к обычным сигаретам. Теперь предлагать кальяны смогут только те заведения, в которых не будет еды.

- У нас были кальяны в заведении, но, когда началась пандемия, мы с ними распрощались. Это просто эстетически, и мне кажется, гигиенически сейчас не совсем уместно, - заявила в эфире «Business FM Калининград» управляющая рестораном «Угли» Анна Смотрикова. - Посмотрим, как будут развиваться события дальше. Конечно, это не является основным заработком. Скорее это ориентировано на такие молодежные места. Может быть, для кальянных, да, это является у них основным продуктом, а для нас это всего лишь допуслуга, и нашим гостям стало от хуже от ее отсутствия.

Владелец ресторана «Bo-Bo» Павел Лейбович считает, что если все будут соблюдать закон, рестораны ничего не потеряют:

- Я вообще не представляю, как это возможно разделить с едой, потому что напитки в любом случае будут. Есть такие гости, которые не воспринимают свой отдых без кальяна. Если кто-то не будет соблюдать этот закон, а кто-то будет, тогда человек, который действовал законопослушно, может потерять какую-то часть клиентов, которые знают, что где-то пойти можно. Я думаю, что ничего не потеряем.

ИСТОЧНИК KP.RU