На Моспроспекте временно перенесли троллейбусное «кольцо»

30 Июль 2020 2020-07-30T17:30:14+03:00

Это связано с проведением работ при прокладке сетей в районе завода «Факел».

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На Московском проспекте в Калининграде временно меняется схема движения троллейбусов. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

До 18 августа троллейбусы маршрутов №2 и №7 будут доходить до универсама «Московский». Это связано с проведением работ в районе завода «Факел».

На маршруте №2 будут работать 12 троллейбусов в будние дни и 10 – в выходные. На маршруте №7 – шесть троллейбусов в будние и выходные дни.

Доезжать они станут до остановочного пункта «Универсам «Московский» (из центра) с разворотом по 2-ому эстакадному мосту.

От этой временной конечной остановки до остановки «ул. Флотская» пассажиров повезут четыре автобуса №2К. Разворачиваться автобусные «челноки» будут на пересечении Московского проспекта с ул. Октябрьской.

От универсама «Московский» проезд - по билетам, приобретенным в троллейбусах маршрутов № 2 и № 7, а также за отдельную плату для пассажиров, не имеющих таких билетов.

От конечного остановочного пункта «ул. Флотская» (конечная) - с приобретением билетов, дающих право на продолжение поездки в троллейбусах маршрутов № 2 и № 7

ИСТОЧНИК KP.RU