В Калининграде отменили Мировой чемпионат фейерверков

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Организаторы приняли решение отменить Мировой чемпионат фейерверков . Об этом пишет «Клопс» со ссылкой на организатора мероприятия Евгению Хан.

«Большинство участников сообщили, что не могут приехать в связи с пандемией», - цитирует издание слова Хан.

По ее словам, провести чемпионат планируется в следующем году. «По месту и окончательным датам решение будем принимать ближе к Новому году, когда ситуация прояснится», - добавила Евгения Хан.

Напомним, ранее сообщалось, что фестиваль фейерверков планировали провести в Зеленоградске.