2020-07-30T18:49:38+03:00
Общество

На улице Гюго в Калининграде введут одностороннее движение

Это связано с ремонтными работами
Николай Литвинов
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Как сообщает пресс-служба мэрии, сейчас на улице продолжается установка бортового камня на границе дороги и тротуара, а также подготовка к оборудованию парковочных мест вдоль тротуара на нечtтной стороне.

Завершить эти виды работ подрядчик рассчитывает до конца следующей недели, а с воскресенья, 9 июля - приступить к демонтажу изношенного асфальта. Для обеспечения безопасности на улице Гюго планируется ввести одностороннее движение от улицы Маршала Баграмяна к Московскому проспекту.

ИСТОЧНИК KP.RU

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