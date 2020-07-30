На улице Гюго в Калининграде введут одностороннее движение

30 Июль 2020 2020-07-30T18:49:38+03:00

Изменить размер текста: A A

Как сообщает пресс-служба мэрии, сейчас на улице продолжается установка бортового камня на границе дороги и тротуара, а также подготовка к оборудованию парковочных мест вдоль тротуара на нечtтной стороне.

Завершить эти виды работ подрядчик рассчитывает до конца следующей недели, а с воскресенья, 9 июля - приступить к демонтажу изношенного асфальта. Для обеспечения безопасности на улице Гюго планируется ввести одностороннее движение от улицы Маршала Баграмяна к Московскому проспекту.

ИСТОЧНИК KP.RU