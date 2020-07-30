На улице Гюго в Калининграде введут одностороннее движение
Это связано с ремонтными работами
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Как сообщает пресс-служба мэрии, сейчас на улице продолжается установка бортового камня на границе дороги и тротуара, а также подготовка к оборудованию парковочных мест вдоль тротуара на нечtтной стороне.
Завершить эти виды работ подрядчик рассчитывает до конца следующей недели, а с воскресенья, 9 июля - приступить к демонтажу изношенного асфальта. Для обеспечения безопасности на улице Гюго планируется ввести одностороннее движение от улицы Маршала Баграмяна к Московскому проспекту.
ИСТОЧНИК KP.RU