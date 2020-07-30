2020-07-30T18:57:12+03:00
Спорт

В калининградскую «Балтику» перешел полузащитник «Локомотива»

Виктору Демьянову 21 год
Николай Литвинов
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..Фото: fc-baltika.ru
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Виктор Демьянов долгое время находился в системе московского «Динамо». Он выступал за динамовскую команду в Юношеской лиге УЕФА, за «Динамо-М» – в первенстве молодежных команд РПЛ, за «Динамо-2» – в ПФЛ. Регулярно вызывался в юношескую сборную России (U-20).

В прошлом году Демьянов заключил соглашение с московским «Локомотивом» и стал выступать в ПФЛ за «Локомотив-Казанку». Сыграл 15 матчей, в которых забил 4 гола и отдал 1 голевую передачу.

На июльском сборе в Москве Виктор принес победу «Балтике» в игре с «Иртышом» (Омск), забив решающий второй мяч.

Как сообщает пресс-служба «Балтики», трудовое соглашение с полузащитником заключено на 3 года с опцией продления еще на год.

ИСТОЧНИК KP.RU

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