В калининградскую «Балтику» перешел полузащитник «Локомотива»
Виктор Демьянов долгое время находился в системе московского «Динамо». Он выступал за динамовскую команду в Юношеской лиге УЕФА, за «Динамо-М» – в первенстве молодежных команд РПЛ, за «Динамо-2» – в ПФЛ. Регулярно вызывался в юношескую сборную России (U-20).
В прошлом году Демьянов заключил соглашение с московским «Локомотивом» и стал выступать в ПФЛ за «Локомотив-Казанку». Сыграл 15 матчей, в которых забил 4 гола и отдал 1 голевую передачу.
На июльском сборе в Москве Виктор принес победу «Балтике» в игре с «Иртышом» (Омск), забив решающий второй мяч.
Как сообщает пресс-служба «Балтики», трудовое соглашение с полузащитником заключено на 3 года с опцией продления еще на год.
ИСТОЧНИК KP.RU