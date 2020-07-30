В Калининграде разыскивают школьницу, которая пропала 28 июля

30 Июль 2020 2020-07-30T20:57:18+03:00

Изменить размер текста: A A

Как сообщает пресс-служба областного УМВД, во вторник 14-летняя Елизавета Бурмистрова ушла из дома на улице Батальной и до сих пор ее местонахождение не установлено.

Приметы: на вид 13-14 лет, рост 155 см, среднего телосложения, волосы розового цвета, стрижка каре.

Была одета: шорты джинсового цвета, футболка черного цвета, белые кроссовки

Всех, кому что-либо известно о местонахождении Елизаветы, просят сообщить об этом по телефонам: 8 (4012) 552-402, 552-403 (дежурная часть), 552-487 (ПДН) или 02.

ИСТОЧНИК KP.RU