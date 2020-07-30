В Калининграде разыскивают школьницу, которая пропала 28 июля
.Фото: пресс-служба УМВД Калининградской области
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Как сообщает пресс-служба областного УМВД, во вторник 14-летняя Елизавета Бурмистрова ушла из дома на улице Батальной и до сих пор ее местонахождение не установлено.
Приметы: на вид 13-14 лет, рост 155 см, среднего телосложения, волосы розового цвета, стрижка каре.
Была одета: шорты джинсового цвета, футболка черного цвета, белые кроссовки
Всех, кому что-либо известно о местонахождении Елизаветы, просят сообщить об этом по телефонам: 8 (4012) 552-402, 552-403 (дежурная часть), 552-487 (ПДН) или 02.
ИСТОЧНИК KP.RU