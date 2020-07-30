Урожай-2020 в Калининградской области может повторить прошлогодний рекорд

По информации министерства сельского хозяйства, в 2020 году в нашей области предстоит убрать 181 тысячу гектаров посевных площадей. Из них 135 тысяч гектаров занято зерновыми и зернобобовыми культурами, 47 тысяч гектаров – техническими культурами.

- По уборке все идет достаточно неплохо, - сообщил во время сегодняшнего выезда в Гусев губернатор Антон Алиханов..- По официальным прогнозам из минсельхоза области, ожидается урожай на уровне прошлого года. В принципе, погода нас пока обнадеживает и позволяет рассчитывать на такой урожай. Я напомню, что в прошлом году был достигнут максимальный, исторический, результат, – 680 тысяч тонн зерна. Такого в Калининградской области не было за всю ее современную историю.

На сегодняшний декнь технические культуры в регионе убраны на 47 %, уборка зерновых и зернобобовых только стартовала.