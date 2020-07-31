2020-07-30T23:41:59+03:00
Звезды

В Калининграде ищут актеров на роли оперативников, врачей и медсестер в фильме «Психология преступления»

Снимать планируют до поздней ночи
Николай Литвинов
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Съемки нескольких сцен пройдут сегодня, 31 июля, в Светлогорске. Специализированная группа в одной из соцсетей ищет актеров сразу для нескольких ролей - криминалистов, оперативников, полицейских, врачей, медсестры, санитаров и жильцов многоквартирного дома. Занятость - с обеда до поздней ночи. Как уже рассказывала «Комсомолка», «Психология преступления» - это детективная история об успешных сотрудниках Следственного комитета. Режиссёр-постановщик Илья Хотиенко. В ролях - Александр Ратников, Артём Федотов, Екатерина Гудина, Полина Сыркина, Сергей Мардарь, Иван Лапин. Фильм снимают по заказу канала ТВЦ, в Калининградской области группа будет работать до 15 декабря.

ИСТОЧНИК KP.RU

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