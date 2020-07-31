В Польше вандалы похитили и обезглавили скульптуру маршала Рокоссовского

31 Июль 2020 2020-07-31T08:53:07+03:00

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Инцидент произошел в ночь на четверг на мемориальном кладбище в городе Легнице (юго-запад Польши). Как сообщает портал fakty.lca.pl, вандалы похитили скульптуру советского маршала Константина Рокоссовского и обезглавили ее. Позже скульптуру обнаружили на одной из улиц, поиски головы продолжаются. Полиция также ищет злоумышленников, осквернивших памятник.

Сообщается, что скульптура была частью экспозиции музея. На мемориальном кладбище, где она стояла, захоронены советские солдаты.

Константин Рокоссовский родился в Варшаве (по другим данным - в Великих Луках) и был единственным в истории маршалом двух стран - СССР и Польши. В годы Великой Отечественной войны командовал несколькими фронтами. В 1949 году был признан почетным гражданином Гданьска, Гдыни, Картуз, Сопота, Щецина и Вроцлава. Рокоссовский скончался 3 августа 1968 года, урана с его прахом захоронена в Кремлёвской стене.

ИСТОЧНИК KP.RU