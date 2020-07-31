Новым депутатом Калининградской областной Думы стала главврач инфекционной больницы

31 Июль 2020 2020-07-31T09:21:09+03:00

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56-летняя Ольга Краснова получила мандат Тамары Тороповой, которая скончалась 9 июля. Такое решение приняла региональная избирательная комиссия. Кандидатура Красновой была представлена в списке по единому избирательному округу от партии «Единая Россия».

Отметим, что Краснова была не первой в партийном списке, но кандидат, располагавшийся выше нее, добровольно отказался от получения мандата.

Ольга Краснова возглавляет областную инфекционную больницу с 2018 года. В 2011-1016 годах она уже была депутатом Калининградской областной думы и также представляла «Единую Россию».

ИСТОЧНИК KP.RU