УМВД: Пропавшая 14-летняя школьница вернулась домой
Подросток ночевала у подруги
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В Калининграде завершены поиски 14-летней Елизаветы Б. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.
28 июля школьница ушла из дома на улице Батальной и в течение нескольких дней не местонахождение не было установлено.
Утром в пятницу, 31 июля полиция сообщила, что девушка найдена.
«В отношении нее противоправных действий совершено не было. Подросток ночевала у подруги. Она увидела публикацию в социальных сетях о своим розыске и самостоятельно вернулась домой», - рассказали в пресс-службе полиции.
ИСТОЧНИК KP.RU