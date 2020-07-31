УМВД: Пропавшая 14-летняя школьница вернулась домой

31 Июль 2020 2020-07-31T10:33:05+03:00

Изменить размер текста: A A

В Калининграде завершены поиски 14-летней Елизаветы Б. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.

28 июля школьница ушла из дома на улице Батальной и в течение нескольких дней не местонахождение не было установлено.

Утром в пятницу, 31 июля полиция сообщила, что девушка найдена.

«В отношении нее противоправных действий совершено не было. Подросток ночевала у подруги. Она увидела публикацию в социальных сетях о своим розыске и самостоятельно вернулась домой», - рассказали в пресс-службе полиции.

ИСТОЧНИК KP.RU