2020-07-31T10:38:21+03:00
Коронавирус Covid-19

В Калининграде выявлен 21 новый случай коронавируса

Всего в регионе по состоянию на пятницу, 31 июля, зарегистрировано 2875 случаев заболевания.
Виктор Сергеев
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..Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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За сутки в Калининградской области выявлен 21 новый случай коронавируса. Об этом сообщает федеральный оперативный штаб.

Всего в регионе по состоянию на пятницу, 31 июля, зарегистрировано 2875 случаев заболевания. Из стационаров за сутки выписали 15 человек, переболевших коронавирусом.

В России за последние выявлено 5 482 новых случая коронавируса в 84 регионах. Из них 25,5% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксирован 161 летальный исход. За сутки в России полностью выздоровели 8 755 человек.

ИСТОЧНИК KP.RU

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