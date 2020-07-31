2020-07-31T10:49:06+03:00
Общество

В мэрии Калининграда рассказали, на каких улицах в пятницу нет света и воды

Электричество отключено на пяти улицах
Виктор Сергеев
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..Фото: Александр Подгорчук
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В Калининграде в пятницу, 31 июля, в течение дня не будет электричества на пяти улицах и шести СНТ. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

До 18 часов света не будет на Советский пр-т 199,201,233,239,240, 242,248,СНТ «Дачное», СНТ «Весёлое», Форт № 5, ул. Гурьева 32,47,49,51,52,53а, ул. Лауреатная 1, ул. Булатова уч. № 571, ул. 1-я Б. Окружная СНТ «Янтарь-2», СНТ «Вишнёвый сад», СНТ «Янтарь», СНТ «Утро», ул. 2-я Б. Окружная 35,37,39,42,49,51.

Холодное водоснабжение прекращено до 15:00 на ул. Полоцкой 64 (КНС-2) и ул. Коммунистической 50а,59а,59б,61а (д/сад № 114), на пр-те Победы 199,201-203,221а.

Горячая вода до 15:00 отключена на пр-те Победы 199,201-203,221а.

ИСТОЧНИК KP.RU

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