2020-07-31T11:19:37+03:00
Коронавирус Covid-19

Трое правоохранителей и четверо медиков: У кого в Калининграде выявили коронавирус

За сутки в регионе выявлен 21 новый случай коронавируса
Виктор Сергеев
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..Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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За сутки в Калининградской области выявлен 21 новый случай коронавируса. Об этом «Комсомолке» сообщили в региональном оперативном штабе.

Среди заболевших трое сотрудников правоохранительных органов, один из них на днях вернулся с отдыха в Краснодарском крае. Также коронавирус выявили в\у четырех медицинских работников.

Также среди заболевших приезжий на отдых из Магадана, сотрудник книжного магазина, бухгалтер производства, два работника пищевых предприятий, два работника, прибывших в Калининградскую область на стройку из иных субъектов, мать с ребёнком до года (прибыли в область для получения медицинской помощи, обследованы перед госпитализацией), двое работающих на промышленных предприятиях, трое неработающих и пенсионеров.

Всего за сутки в регионе выявлен 21 новый случай коронавируса.

ИСТОЧНИК KP.RU

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