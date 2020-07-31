Трое правоохранителей и четверо медиков: У кого в Калининграде выявили коронавирус
За сутки в Калининградской области выявлен 21 новый случай коронавируса. Об этом «Комсомолке» сообщили в региональном оперативном штабе.
Среди заболевших трое сотрудников правоохранительных органов, один из них на днях вернулся с отдыха в Краснодарском крае. Также коронавирус выявили в\у четырех медицинских работников.
Также среди заболевших приезжий на отдых из Магадана, сотрудник книжного магазина, бухгалтер производства, два работника пищевых предприятий, два работника, прибывших в Калининградскую область на стройку из иных субъектов, мать с ребёнком до года (прибыли в область для получения медицинской помощи, обследованы перед госпитализацией), двое работающих на промышленных предприятиях, трое неработающих и пенсионеров.
Всего за сутки в регионе выявлен 21 новый случай коронавируса.
ИСТОЧНИК KP.RU