В Калининграде в ДТП пострадали двое подростков
В Калининграде в четверг, 30 июля, произошло два ДТП, в которых пострадали три человека, включая двоих подростков. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.
На Окружной водитель «Рено» из-за несоблюдения безопасной дистанции врезался в остановившийся БМВ. После этого автомобиль отбросило на стоящую впереди «КИА».
В результате ДТП 33-летняя женщина и 12-летняя девочка - пассажиры «Рено» получили телесные повреждения.
Поздно вечером на улице Сызранской неустановленный водитель БМВ в районе дома № 60 врезался придорожное дерево, после чего скрылся с места происшествия. В результате ДТП 15-летний пассажир «БМВ» получил телесные повреждения.
ИСТОЧНИК KP.RU