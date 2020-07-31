2020-07-31T11:31:04+03:00
Происшествия

В Калининграде в ДТП пострадали двое подростков

Пассажиры получили телесные повреждения
Виктор Сергеев
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..Фото: пресс-служба УМВД Калининградской области
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В Калининграде в четверг, 30 июля, произошло два ДТП, в которых пострадали три человека, включая двоих подростков. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.

На Окружной водитель «Рено» из-за несоблюдения безопасной дистанции врезался в остановившийся БМВ. После этого автомобиль отбросило на стоящую впереди «КИА».

В результате ДТП 33-летняя женщина и 12-летняя девочка - пассажиры «Рено» получили телесные повреждения.

Поздно вечером на улице Сызранской неустановленный водитель БМВ в районе дома № 60 врезался придорожное дерево, после чего скрылся с места происшествия. В результате ДТП 15-летний пассажир «БМВ» получил телесные повреждения.

ИСТОЧНИК KP.RU

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