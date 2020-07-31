Калининградец продавал наркотики через интернет-магазин

31 Июль 2020 2020-07-31T12:04:37+03:00

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В Калининграде полицейские при силовой поддержке спецназа «Гром» задержали мужчину, который занимался сбытом наркотиков. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.

23-летний горожанин продавал наркотики через принадлежащий ему интернет-магазин, а также координировал работу по организации закладок с метамфетмином в Калининграде.

В ходе обыска в его квартире обнаружили весы, компьютерную технику, записную книжку с телефонами клиентов, а также наркотики и вырученные за их продажу деньги.

На горожанина завели уголовное дело по статье «Покушение на незаконный сбыт наркотических средств в значительном размере». Максимальная санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 15 лет. Мужчина помещен в изолятор временного содержания.

ИСТОЧНИК KP.RU