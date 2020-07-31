В Гусеве начали строить завод по производству мясокостной муки
В Гусевском районе началось строительство завода по производству мясокостной муки. Проект реализует «Прибалтийская мясная компания три», инвестиции составили 98 млн рублей, сообщает пресс-служба регионального правительства
Мощность завода, базирующегося на современных методах утилизации биоотходов, составит 600 тонн сырья в месяц. Продукцию планируется использовать для производства кормов и в качестве удобрений.
«Такой завод просто необходим. В первую очередь, он решает экологическую проблему. Наша задача в течение этого года и следующего завершить формирование мощностей, которые будут полностью перерабатывать отходы от свинопроизводств и позволят отказаться от практики захоронения их в скотомогильниках, – отметил губернатор Антон Алиханов.
Глава региона добавил, что необходимо рассмотреть возможность реализации муки за пределы области «Было бы хорошо, чтобы наши животноводы встраивались в крупные перерабатывающие цепочки у нас в стране», сказал он.
ИСТОЧНИК KP.RU