2020-07-31T12:09:50+03:00
Экономика

В Гусеве начали строить завод по производству мясокостной муки

Продукцию планируется использовать для производства кормов и в качестве удобрений
Виктор Сергеев
Поделиться:
..Фото: пресс-служба правительства Калининградской области
Изменить размер текста:

В Гусевском районе началось строительство завода по производству мясокостной муки. Проект реализует «Прибалтийская мясная компания три», инвестиции составили 98 млн рублей, сообщает пресс-служба регионального правительства

Мощность завода, базирующегося на современных методах утилизации биоотходов, составит 600 тонн сырья в месяц. Продукцию планируется использовать для производства кормов и в качестве удобрений.

«Такой завод просто необходим. В первую очередь, он решает экологическую проблему. Наша задача в течение этого года и следующего завершить формирование мощностей, которые будут полностью перерабатывать отходы от свинопроизводств и позволят отказаться от практики захоронения их в скотомогильниках, – отметил губернатор Антон Алиханов.

Глава региона добавил, что необходимо рассмотреть возможность реализации муки за пределы области «Было бы хорошо, чтобы наши животноводы встраивались в крупные перерабатывающие цепочки у нас в стране», сказал он.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
На въездах в Зеленоградск установят табло с числом свободных мест на парковках
На ул. Куйбышева в Калининграде на «зебре» сбили пешехода
Калининградская пенсионерка пыталась подкупить замначальника отдела полиции
В Калининградской области на выходных пройдут проверки водителей на трезвость
Эксперт: Калининградцы сейчас больше продают валюту, а не покупают
Погода на август 2020 года в Калининграде: будет прохладнее, чем в 2019 году
Калининградец получил 450 часов обязательных работ за ложный донос о квартирной краже
В Гусеве начали строить завод по производству мясокостной муки
Калининградец продавал наркотики через интернет-магазин
В Калининграде в ДТП пострадали двое подростков
Трое правоохранителей и четверо медиков: У кого в Калининграде выявили коронавирус
В Калининграде умерли два пациента с коронавирусом
В мэрии Калининграда рассказали, на каких улицах в пятницу нет света и воды
В Калининграде выявлен 21 новый случай коронавируса