Калининградец получил 450 часов обязательных работ за ложный донос о квартирной краже
Мужчина пошел на преступления, чтобы избежать ссоры с сожительницей
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В Славске за ложный донос осудили местного жителя. Об этом сообщает пресс-служба районного суда.
Горожанин втайне от сожительницы продал бензопилу и телевизор. Опасаясь скандала, мужчина позвонил в полицию и сообщил, что их квартиру обокрали.
В ходе проверки было установлено, что никакой кражи не было, и отвечать перед законом пришлось уже самому заявителю, на которого завели уголовное дело.
Суд признал его в совершении ложного доноса о преступлении и приговорил к 450 часам обязательных работ.
ИСТОЧНИК KP.RU