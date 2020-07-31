Погода на август 2020 года в Калининграде: будет прохладнее, чем в 2019 году
В этом году август обещает быть несколько прохладнее предыдущего, однако температуры, как и количество осадков, будут около нормальных значений. Об этом рассказала главный специалист службы организации научно-исследовательской деятельности БФУ им. И. Канта, кандидат географических наук Дара Гаева.
По расчётам, со второй декады месяца дневные температуры будут колебаться в пределах 20-23 градусов, в отдельные дни - до 25 градусов и выше. При этом большинство дней последнего летнего месяца будут с осадками. При этом, максимальные дневные температуры, близкие к 30 градусам в августе 2020 г. маловероятны.
Напомним, что август 2019 года был достаточно теплым – в последнюю пятидневку в области были зарегистрированы максимальные температуры, близкие к отметке в 30 градусов, средняя температура была выше нормы почти на 2 градуса, при этом сумма осадков оказалась ниже нормы, а больше половины дней было без дождей.
ИСТОЧНИК KP.RU