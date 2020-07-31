2020-07-31T12:50:07+03:00
Общество

Погода на август 2020 года в Калининграде: будет прохладнее, чем в 2019 году

Со второй декады месяца дневные температуры будут колебаться в пределах 20-23 градусов
Виктор Сергеев
Поделиться:
..Фото: Александр Подгорчук
Изменить размер текста:

В этом году август обещает быть несколько прохладнее предыдущего, однако температуры, как и количество осадков, будут около нормальных значений. Об этом рассказала главный специалист службы организации научно-исследовательской деятельности БФУ им. И. Канта, кандидат географических наук Дара Гаева.

По расчётам, со второй декады месяца дневные температуры будут колебаться в пределах 20-23 градусов, в отдельные дни - до 25 градусов и выше. При этом большинство дней последнего летнего месяца будут с осадками. При этом, максимальные дневные температуры, близкие к 30 градусам в августе 2020 г. маловероятны.

Напомним, что август 2019 года был достаточно теплым – в последнюю пятидневку в области были зарегистрированы максимальные температуры, близкие к отметке в 30 градусов, средняя температура была выше нормы почти на 2 градуса, при этом сумма осадков оказалась ниже нормы, а больше половины дней было без дождей.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
На въездах в Зеленоградск установят табло с числом свободных мест на парковках
На ул. Куйбышева в Калининграде на «зебре» сбили пешехода
Калининградская пенсионерка пыталась подкупить замначальника отдела полиции
В Калининградской области на выходных пройдут проверки водителей на трезвость
Эксперт: Калининградцы сейчас больше продают валюту, а не покупают
Погода на август 2020 года в Калининграде: будет прохладнее, чем в 2019 году
Калининградец получил 450 часов обязательных работ за ложный донос о квартирной краже
В Гусеве начали строить завод по производству мясокостной муки
Калининградец продавал наркотики через интернет-магазин
В Калининграде в ДТП пострадали двое подростков
Трое правоохранителей и четверо медиков: У кого в Калининграде выявили коронавирус
В Калининграде умерли два пациента с коронавирусом
В мэрии Калининграда рассказали, на каких улицах в пятницу нет света и воды
В Калининграде выявлен 21 новый случай коронавируса