2020-07-31T13:20:07+03:00
Общество

В Калининградской области на выходных пройдут проверки водителей на трезвость

Сообщить о пьяных водителях можно по телефону «горячей линии» 8(4012) 552-811
Виктор Сергеев
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..Фото: Александр Подгорчук
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В Калининградской области с пятницы по воскресенье будет проходить профилактические мероприятие «Нетрезвый водитель». В течение трех дней инспекторы ГИБДД будут проверять водителей на предмет опьянения. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.

Госавтоинспекция обращается ко всем участникам дорожного движения с просьбой не оставаться равнодушными и своевременно сообщать о фактах нетрезвого вождения в дежурную часть по телефону «Горячей линии» 8(4012) 552-811.

ИСТОЧНИК KP.RU

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