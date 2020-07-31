В Калининградской области на выходных пройдут проверки водителей на трезвость
Сообщить о пьяных водителях можно по телефону «горячей линии» 8(4012) 552-811
.Фото: Александр Подгорчук
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В Калининградской области с пятницы по воскресенье будет проходить профилактические мероприятие «Нетрезвый водитель». В течение трех дней инспекторы ГИБДД будут проверять водителей на предмет опьянения. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.
Госавтоинспекция обращается ко всем участникам дорожного движения с просьбой не оставаться равнодушными и своевременно сообщать о фактах нетрезвого вождения в дежурную часть по телефону «Горячей линии» 8(4012) 552-811.
ИСТОЧНИК KP.RU