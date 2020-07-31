2020-07-31T13:53:04+03:00
Происшествия

Калининградская пенсионерка пыталась подкупить замначальника отдела полиции

Женщина хотела выручить дайвера, пойманного на незаконной добыче янтаря, и вернуть изъятое оборудование
Игорь ОРЕХОВ
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В июне этого года 60-летняя жительница поселка Покровское Янтарного городского округа была поймана на попытке дать взятку заместителю начальника одного из отделов Управления экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по Калининградской области. Дело в том, что в руки полицейских угодил один из дайверов, промышлявших незаконной добычей янтаря. Его-то и хотела отмазать от крупного штрафа дама – заодно вернув и изъятое правоохранителями оборудование.

Передать 30 тысяч рублей и 1 800 долларов США «нужному человеку» должен был знакомый пенсионерки, 34-летний житель Пионерского. Мужчину и задержали в момент передачи купюр – оказалось, что полицейский доложил, куда следует, о сделанном ему заманчивом предложении. Посредник молчать не стал, тут же сообщив, от кого получил деньги.

По факту дачи взятки в крупном размере 2-й отдел по расследованию особо важных дел регионального Следственного управления СКР возбудил уголовное дело с перспективой посадки виновной на срок от 7 до 12 лет. А Ленинградский районный суд Калининграда по ходатайству следствия пока отправил обвиняемую под домашний арест.

Под «уголовкой» оказался и незадачливый посредник – ему светит от 5 до 10 лет в «зоне».

Как сообщили в УСКР, оба уголовных дела объединены в одно производство. В рамках расследования в жилищах фигурантов проведены обыски, выполняется комплекс действий, направленных на сбор доказательственной базы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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