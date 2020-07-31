На ул. Куйбышева в Калининграде на «зебре» сбили пешехода
После наезда мужчина смог подняться самостоятельно.
Изменить размер текста:
В пятницу утром на улице Куйбышева в Калининграде сбили пешехода, переходившего дорогу по проезжей части. Запись инцидента опубликовали в «Сообществе автомобилистов Калининграда и области» в «Вконтакте».
На записи видно, что водитель «Мазды» на большой скорости выехал на полосу встречного движения и сбил находящегося на «зебре» пешехода.
После наезда мужчина смог подняться самостоятельно.
Обстоятельства произошедшего устанавливаются.
ИСТОЧНИК KP.RU