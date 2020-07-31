На ул. Куйбышева в Калининграде на «зебре» сбили пешехода

31 Июль 2020 2020-07-31T13:54:28+03:00

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В пятницу утром на улице Куйбышева в Калининграде сбили пешехода, переходившего дорогу по проезжей части. Запись инцидента опубликовали в «Сообществе автомобилистов Калининграда и области» в «Вконтакте».

На записи видно, что водитель «Мазды» на большой скорости выехал на полосу встречного движения и сбил находящегося на «зебре» пешехода.

После наезда мужчина смог подняться самостоятельно.

Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

ИСТОЧНИК KP.RU