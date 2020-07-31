На въездах в Зеленоградск установят табло с числом свободных мест на парковках
На въездах в Зеленоградск установят информационные табло с числом свободных мест на парковках. Об этом сообщается на сайте городской администрации.
Власти муниципалитета уже определили места, где установят подобные табло - на улицах Тургенева и Железнодорожной. Они будут показывать количество свободных мест на парковках на улицах Московской и Приморской.
«Администрация округа убедительно просит гостей города Зеленоградска оставлять автотранспортные средства на парковках, в связи с большой загруженностью улиц города», - сообщается на сайте муниципалитета.
ИСТОЧНИК KP.RU