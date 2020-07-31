На въездах в Зеленоградск установят табло с числом свободных мест на парковках

31 Июль 2020 2020-07-31T13:58:30+03:00

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На въездах в Зеленоградск установят информационные табло с числом свободных мест на парковках. Об этом сообщается на сайте городской администрации.

Власти муниципалитета уже определили места, где установят подобные табло - на улицах Тургенева и Железнодорожной. Они будут показывать количество свободных мест на парковках на улицах Московской и Приморской.

«Администрация округа убедительно просит гостей города Зеленоградска оставлять автотранспортные средства на парковках, в связи с большой загруженностью улиц города», - сообщается на сайте муниципалитета.

ИСТОЧНИК KP.RU