В детском лагере им. Терешковой в Светлогорске обнаружили коронавирус
У завхоза детского лагеря был выявлен коронавирус
.Фото: Алексей БУЛАТОВ
Изменить размер текста:
В детском лагере им. Валентины Терешковой в Светлогорске обнаружили коронавирус. Об этом «Комсомолке» сообщили в региональном оперативном штабе по контролю за новой инфекцией.
COVID-19 был выявлен у завхоза детского лагеря.
В оперштабе отметили, что накануне Роспотребнадзор дал разрешение на открытие лагеря, информация о выявленном случае коронавируса поступила в пятницу утром, когда «дети были на пути в лагерь».
ИСТОЧНИК KP.RU