В детском лагере им. Терешковой в Светлогорске обнаружили коронавирус

31 Июль 2020 2020-07-31T15:51:10+03:00

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В детском лагере им. Валентины Терешковой в Светлогорске обнаружили коронавирус. Об этом «Комсомолке» сообщили в региональном оперативном штабе по контролю за новой инфекцией.

COVID-19 был выявлен у завхоза детского лагеря.

В оперштабе отметили, что накануне Роспотребнадзор дал разрешение на открытие лагеря, информация о выявленном случае коронавируса поступила в пятницу утром, когда «дети были на пути в лагерь».

ИСТОЧНИК KP.RU