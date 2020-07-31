Центр развития одаренных детей под Калининградом закрыли из-за коронавируса

31 Июль 2020 2020-07-31T15:53:44+03:00

Вирус наши у двух сотрудников

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Очередная смена в Центре развития одаренных детей в поселке Ушаково должна была открыться в четверг, но в последний момент приезд ребят пришлось отменять.

- Ковид нашли у педагога, который собирался трудоустраиваться, и у прачки, которая была в контакте с уборщицей, - рассказали в региональном оперативном штабе. - Уборщицу поместили на карантин, поскольку она контактировала со многими людьми.

Региональное Управление Роспотребнадзора выдало предписание на неделю закрыть Центр. Поскольку одна смена в учреждении длится ровно неделю, ее решили полность. отменить.

ИСТОЧНИК KP.RU