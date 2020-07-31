В Калининграде пройдет акция «Суббота доноров»

31 Июль 2020 2020-07-31T17:05:44+03:00

На станции переливания крови особенно рады будут добровольцам с отрицательным резус-фактором

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В Калининграде в субботу, 1 августа, на станции переливания крови состоится ежегодная Всероссийская акция «Суббота доноров». Об этом сообщает пресс-служба регионального Минздрава.

На станции будут обеспечены все необходимые меры санэпидрежима. Также медики будут вынуждены отказать в процедуре тем, кто выезжал за границу, контактировал с лицами, недавно прибывшими из-за рубежа, общался с больными СOVID-19.

К донации допускаются граждане от 18 лет, не имеющие противопоказаний к донорству крови. Как сообщили в учреждении, особенно рады будут добровольцам с отрицательным резус-фактором. При себе донорам необходимо иметь паспорт с регистрацией и полис ОМС, а также медицинскую маску.

Время проведения – с 8 до 12 часов по адресу: ул. Чкалова, 29.

ИСТОЧНИК KP.RU