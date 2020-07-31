В Нестеровском районе в ДТП пострадали два человека
Авария произошла на 133-м километре федеральной трассы
.Фото: пресс-служба УМВД Калининградской области
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В пятницу днем в Нестеровском районе в ДТП пострадали два человека. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.
Авария произошла на 133-м километре федеральной трассы. По предварительным данным, 25-летний водитель «Ауди» при обгоне выехал на встречку врезался в «Фольксваген».
В результате ДТП оба водителя получили телесные повреждения. По предварительным данным оба водителя были трезвы. Госавтоинспекция устанавливает все обстоятельства произошедшего.
ИСТОЧНИК KP.RU