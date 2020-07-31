2020-07-31T17:12:25+03:00
Происшествия

В Нестеровском районе в ДТП пострадали два человека

Авария произошла на 133-м километре федеральной трассы
Виктор Сергеев
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..Фото: пресс-служба УМВД Калининградской области
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В пятницу днем в Нестеровском районе в ДТП пострадали два человека. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.

Авария произошла на 133-м километре федеральной трассы. По предварительным данным, 25-летний водитель «Ауди» при обгоне выехал на встречку врезался в «Фольксваген».

В результате ДТП оба водителя получили телесные повреждения. По предварительным данным оба водителя были трезвы. Госавтоинспекция устанавливает все обстоятельства произошедшего.

ИСТОЧНИК KP.RU

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