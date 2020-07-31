2020-07-31T17:36:35+03:00
Происшествия

Избивший соседа за громкую музыку калининградец отправлен в колонию строгого режима

На приговор повлияла прежняя судимость жителя поселка Прибрежный и то, что в момент ссоры он был пьян
Игорь ОРЕХОВ
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Мартовской ночью прошлого года в одной из квартир дома по улице Заводской поселка Прибрежный громко играла музыка – там гуляла веселая компания. Никак не могший заснуть сосед через стенку, в конце концов, не выдержал и отправился на разборки. Меломаны, однако, оказались несговорчивыми. В ответ на сделанное замечание ответили дерзостью. Ее автор поплатился тотчас же: гость хватил его кулаком в лицо, вытолкал на лестничную площадку и там вдобавок отходил ногами.

- Действия гражданина квалифицированы как умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью, совершенное из хулиганских побуждений, - прокомментировали в пресс-службе Московского районного суда Калининграда.

В судебном заседании драчун полностью признал свою вину, поддержал заявленное ходатайство о рассмотрении дела в особом порядке, без проведения судебного следствия. Как известно, в этом случае, по закону, назначенное наказание не может превышать две трети максимального срока или размера наиболее строгого вида наказания, предусмотренного за совершенное преступление. Гособвинитель и потерпевший не возражали.

Подсудимый вполне мог бы отделаться сравнительно легко. Однако сыграла свою роль его бурная биография. Он уже сидел за разбой и в момент совершения преступления пребывал под административным надзором. К тому же был пьян. В итоге суд отправил калининградца на 1 год и 9 месяцев в исправительную колонию строгого режима.

ИСТОЧНИК KP.RU

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