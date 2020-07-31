2020-07-31T17:57:24+03:00
Общество

Провал на Тенистой аллее в Калининграде расширился на всю проезжую часть

Работы по ликвидации аварии планируется закончить только на следующей неделе
Иван МАРКОВ
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Провал расширился, пока на место ехал второй экскаваторПровал расширился, пока на место ехал второй экскаваторФото: мэрия Калининграда
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В Калининграде на Тенистой аллее, где во вторник дорожный провал поглотил целый автомобиль, произошло еще одно обрушение. Как сообщил «Комсомолке» пресс-секретарь «Водоканала» Александр Небесихин, новая неприятность произошла за время смены одного экскаватора на другой.

- В первый день работ мы подогнали экскаватор, который выбрал грунт на глубину 4,5 метра и добрался до крышки коллектора, - начал Небесихин. – Наши сотрудники заметили трещину на крышке. Однако дальше работать было невозможно, так как у экскаватора не хватало стрелы. Когда же на место ехал экскаватор с более длинной стрелой, случился оползень, и грунт съехал вниз вместе с асфальтом.

Рухнувший вниз асфальт пробил крышку коллектора и увеличил диаметр провала до ширины всей проезжей части.

- Когда подъехал второй экскаватор, глубина была уже не 4,5 метра, а где-то два, - продолжает Небесихин. – Сейчас грунт уже выбрали, но удлинить яму теперь придется до восьми метров. И работы на этой неделе закончить уже не получится. Когда уложат плиты, провал будет засыпан. Но вот когда там уложат асфальт, я сказать пока не могу.

Первопричиной провала, как предположил Небесихин, стала трещина в крышке коллектора, сквозь которую постепенно просачивался песок, постепенно вымываемый стоками.

ИСТОЧНИК KP.RU

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