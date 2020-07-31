2020-07-31T17:56:43+03:00
Общество

На выходных в Янтарный назначены дополнительные автобусные рейсы

Виктор Сергеев
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..Фото: Александр Подгорчук
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На выходных в Янтарный назначены дополнительные рейсы маршрута №120. Об этом сообщается на странице местной администрации в «Вконтакте».

В субботу, 1 августа, дополнительные рейсы отправятся из Калининграда в 09-05, 10-10, 11-10, 12-05, в обратном направлении - в 16-00, 17-00, 18-00 (от ул. Балебина), 18-45 (от Памятника)

В воскресенье, 2 августа, дополнительные рейсы отправятся из Калининграда в 08-12, 09-04, 09-08, 09-12, 10-08, 10-12, 11-04, 11-08, 11-12, 11-45, 12-04, 12-08, 13-08 Из Янтарного (от остановки на ул. Балебина) - в 14-50, 15-40, 16-00, 17-00, 18-00, 18-55, 19-55.

ИСТОЧНИК KP.RU

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