Мошенники через соцсети украли у 77-летней калининградки 90 тысяч рублей

31 Июль 2020 2020-07-31T18:03:03+03:00

Взломав страницу в интернете, преступники под видом дочери пенсионерки выманили у нее реквизиты кредитной карты

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Ставшая очередной жертвой мошенников 77-летняя жительница Калининграда, можно сказать, пострадала от своей продвинутости.

Пенсионерка имеет свою страницу в одной из социальных сетей – на нее-то и пришло сообщение от дочери горожанки с просьбой «Мама, одолжи денег!» И тут выяснилось, что навыками электронных переводов денежных средств калининградка еще не овладела. Однако взломавшие страницу аферисты не растерялись и предложили (под видом дочери, конечно) прислать реквизиты банковской карты. Так со счета слишком доверчивой пользовательницы интернета исчезло 90 тысяч рублей.

Полиция уже возбудила по данному факту уголовное дело о краже.

ИСТОЧНИК KP.RU