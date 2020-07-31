2020-07-31T19:35:17+03:00
Коронавирус Covid-19

В Калининграде на исследование популяционного иммунитета к COVID-19 записались почти 2700 человек

Всего анализ смогут сдать 3000 калининградцев
Иван МАРКОВ
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В Калининградской области продолжается анкетирование и запись на сдачу крови в рамках исследования популяционного иммунитета населения к новой коронавирусной инфекции, однако волонтерских мест осталось не так много. Как сообщает сайт управления Роспотребнадзора по Калининградской области, на исследование записались почти 2700 жителей региона.

- На 16:00 31 июля записаны 2694 человека, - отмечают в ведомстве. - Волонтеры в семи возрастных группах распределились следующим образом:

- от 1 года до 17 лет – 367 человека;

- 18-29 лет – 408 человек;

- 30-39 лет – 481 человек;

- 40-49 лет – 467 человек;

- 50-59 лет – 451 человек;

- 60-69 лет – 418 человек;

- 70 лет и старше – 102 человека.

Анкетирование все еще доступно по этой ссылке. Если возрастная группа уже набрана, система предупредит и не даст возможность записаться.

ИСТОЧНИК KP.RU

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