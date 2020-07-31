В Калининградской области обнаружено ранее неизвестное воинское захоронение времен Первой Мировой войны

31 Июль 2020 2020-07-31T20:43:24+03:00

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У поселка Осипенко Озерского района Калининградской области волонтеры «Технополиса GS» обнаружили воинское захоронение, в котором похоронены 80 русских солдат. Об этом корреспонденту «Комсомолки» сообщил куратор волонтерского движения Валерий Гусаров.

- Нам не просто удалось определить точное месторасположение захоронения, но и установить личности всех солдат, покоящихся в нем, - рассказывает Гусаров. - Эти воины служили в 114-м пехотном Новоторжском полку.

По словам Гусарова, братская могила была упомянута в германских источниках, однако в них говорилось о 34 русских солдатах. Работа в российских архивах позволила волонтерам, краеведам и ученым определить все 80 имен.

Кроме того, было уточнено точное количество солдат, похороненных одной из братских могил Нестеровского района.

- Она расположена у поселка Ясная Поляна, рядом с дорогой Ширгупенен-Вердельн, в 800 метрах к юго-западу от поселка Дальнее, - продолжает Гусаров. - Там покоятся более 158 русских и 141 германский солдат.

ИСТОЧНИК KP.RU