Калининградцев приглашают на субботник в Домново

31 Июль 2020 2020-07-31T21:12:27+03:00

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В субботу 1 августа в поселке Домново Правдинского района пройдет субботник, во время которого организаторы планируют познакомить волонтеров с кирхой Домнау и пригласить их убраться внутри храма.

Участникам предстоит: окашивание травы перед главным фасадом, уборка мелкого и крупногабаритного мусора внутри кирхи, зачистка пола от куч гнилого зерна (ранее там располагалось зернохранилище)

- После уборки осматриваем доступные ярусы кирхи со всеми ее сокровищами: фресками, эпитафиями, сводами и башней, - пишет организатор субботника Элина Демина. - Если вы готовы поучаствовать - пишите мне в личные сообщения, я расскажу подробнее о расписании автобусов и как добраться до кирхи, если вы не на машине.

Мероприятие пройдет в 13:00. Участие со своим инвентарем приветствуется.

ИСТОЧНИК KP.RU