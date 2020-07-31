В Калининграде полиция задержала дайверов-янтарщиков, предлагавших взятку за возврат лодки и оборудования

31 Июль 2020 2020-07-31T21:56:45+03:00

Во время рейда Фото: УМВД по Калининградской области

За уход от ответственности они предлагали 1800 долларов США и 30 000 рублей

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В конце июня этого года сотрудники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по Калининградской области задержали с поличным дайвера, занимавшегося незаконной добычей янтаря-сырца в акватории Балтийского моря.

Как сообщает пресс-служба ведомства, во время оформления протокола об административном правонарушении к полицейским подошел 34-летний гражданин и попытался передать деньги, чтобы они отпустили задержанного дайвера и вернули ему изъятую лодку и оборудование.

- Сотрудники полиции выяснили, что указание передать 1800 долларов США и 30 000 рублей он получил от местной жительницы, предположительно являвшейся организатором незаконной добычи янтаря, - уточняют в пресс-службе. - При передаче части этой денежной суммы посредник был задержан, факт дачи взятки оперативниками задокументирован, а материалы по компетенции направлены в следственные органы.

В итоге, Следственным управлением СК России по Калининградской области были возбуждены дела по статьям «Посредничество во взяточничестве» и «Дача взятки должностному лицу в крупном размере».

ИСТОЧНИК KP.RU