В Калининграде полиция задержала дайверов-янтарщиков, предлагавших взятку за возврат лодки и оборудования
В конце июня этого года сотрудники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по Калининградской области задержали с поличным дайвера, занимавшегося незаконной добычей янтаря-сырца в акватории Балтийского моря.
Как сообщает пресс-служба ведомства, во время оформления протокола об административном правонарушении к полицейским подошел 34-летний гражданин и попытался передать деньги, чтобы они отпустили задержанного дайвера и вернули ему изъятую лодку и оборудование.
- Сотрудники полиции выяснили, что указание передать 1800 долларов США и 30 000 рублей он получил от местной жительницы, предположительно являвшейся организатором незаконной добычи янтаря, - уточняют в пресс-службе. - При передаче части этой денежной суммы посредник был задержан, факт дачи взятки оперативниками задокументирован, а материалы по компетенции направлены в следственные органы.
В итоге, Следственным управлением СК России по Калининградской области были возбуждены дела по статьям «Посредничество во взяточничестве» и «Дача взятки должностному лицу в крупном размере».
ИСТОЧНИК KP.RU