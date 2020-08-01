В Калининграде разыскивают мрачных персонажей для съемок фильма «Кесарь»

1 Авг. 2020 2020-08-01T09:31:57+03:00

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В Калининграде снова начинаются съемки фильма, для которого подыскивают массовку. Как сообщают администраторы паблика «Массовка, Актеры Калининград. Запись на съемки», на этот раз проект называется «Кесарь», который задуман как «мрачная, детективная история про поиски серийного убийцы».

- 1 августа на первый съемочный день мы ищем персонажей которые помогут нам придать максимум зловещего антуража жуткой рыбацкой деревушке, - говорится в сообщении. - Нам нужны мужчины и женщины от 25 до 70 лет, худые или средней комплекции чем колоритней тем лучше и подростки лет 14- 17 которые смогут выглядеть как опасная шпана.

Разыскиваемых типажей несколько: это бывший боцман, курящий трубку и чинящий сеть; мужики, играющие в домино; женщина, которая развешивает белье; лодочники и прочие.

- Очень важно, что все персонажи должны усиливать мрачное и давящее ощущение, поэтому колорит очень важен, - продолжают организаторы массовки. - Приветствуем грубые черты лица, шрамы, татуировки, ногу пирата, золотые зубы или их полное отсутствие и прочее.

Для записи на съемки необходимо обратиться сюда.

ИСТОЧНИК KP.RU