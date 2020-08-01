2020-08-01T09:58:25+03:00
Происшествия

На трассе Калининград-Светлогорск произошло ДТП с пассажирским автобусом, есть погибший

По словам очевидцев, погиб автомобилист, влетевший на «Шкоде» в автобус
Иван МАРКОВ
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ДТП на трассе Калининград-СветлогорскДТП на трассе Калининград-СветлогорскФото: предоставлено очевидцем
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На трассе Калининград-Светлогорск произошло ДТП с участием пассажирского автобуса. Как сообщает очевидец Юлий Леонтьев, выложивший фото и видео происшествия на своей странице в фейсбуке, погиб автомобилист из влетевшей в автобус «Шкоды».

- Лобовое столкновение произошло около 7 утра, - уточняет Леонтьев. - 4 бригады скорой помощи и одна реанимация работали на ДТП. Пока доехали до Светлогорска 4 автомобиля такси пересекали сплошные, обгоняли в повороте. Берегите себя, цените, пока вы тут, туда всегда успеете.

В пресс-службе УМВД по Калининградской области пообещали предоставить информацию по ДТП (в том числе и по пострадавшим) в ближайшее время.

ИСТОЧНИК KP.RU

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