2020-08-01T11:10:04+03:00
Общество

Алексей Заливатский рассказал, как утихомирил «инопланетян» на пляже Янтарного

В пятницу 31 июля на побережье Балтики прошла вечеринка, организованная президентом КаZантипа
Иван МАРКОВ
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Фото вечеринки со страницы Никиты МаршункаФото вечеринки со страницы Никиты МаршункаФото: Facebook
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В пятницу 31 июля на пляже Янтарного прошла вечеринка, анонсированная президентом КаZантипа Никитой Маршунком. По словам мэра города Алексея Заливатского, всю ночь публике резвиться не позволили.

- Вчера на закате инопланетные гости светились и шумели, но приняли наши законы и утихомирились строго в соответствии с землянскими нормами в 22.50, - написал градоначальник на своей странице в фейсбуке. - Некоторые земляне сильно перебрали на радостях от контакта, за что и получили бумагу с надписью «протокол»...

Сам же Никита Маршунок выложил в своем фейсбуке фото вечеринки и поностальгировал о «Светлом и Шумном Времени», при этом он согласился на условия администрации.

ИСТОЧНИК KP.RU

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