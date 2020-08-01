Алексей Заливатский рассказал, как утихомирил «инопланетян» на пляже Янтарного

1 Авг. 2020 2020-08-01T11:10:04+03:00

Изменить размер текста: A A

В пятницу 31 июля на пляже Янтарного прошла вечеринка, анонсированная президентом КаZантипа Никитой Маршунком. По словам мэра города Алексея Заливатского, всю ночь публике резвиться не позволили.

- Вчера на закате инопланетные гости светились и шумели, но приняли наши законы и утихомирились строго в соответствии с землянскими нормами в 22.50, - написал градоначальник на своей странице в фейсбуке. - Некоторые земляне сильно перебрали на радостях от контакта, за что и получили бумагу с надписью «протокол»...

Сам же Никита Маршунок выложил в своем фейсбуке фото вечеринки и поностальгировал о «Светлом и Шумном Времени», при этом он согласился на условия администрации.

ИСТОЧНИК KP.RU