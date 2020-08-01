На 1 августа в Калининградской области подтверждено 23 случая коронавирусной инфекции
В Калининградской области за последние сутки в Калининградской области подтверждено 23 случая коронавирусной инфекции. Как сообщает оперативный штаб по контрою за новой коронавирусной инфекцией, всего нарастающим итогом зарегистрировано 2898 заболевших.
- У троих заболевших диагностирована пневмония, у четырнадцати заболевание протекает в форме ОРВИ, у шести бессимптомная форма (коронавирусная инфекция выявлена активно по результатам лабораторного обследования при обследовании по контакту с ранее заболевшими, при профилактическом осмотре), - уточняют в штабе.
ИСТОЧНИК KP.RU