Среди заболевших коронавирусом в Калининградской области оказались двое полицейских, воспитатель детского сада и два ребенка

1 Авг. 2020 2020-08-01T11:31:26+03:00

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В Калининградской области за последние сутки в Калининградской области подтверждено 23 случая коронавирусной инфекции. Оперативный штаб по контролю за коронавирусной инфекцией дал полную раскладку по заболевшим. Ими оказались:

-два сотрудника правоохранительных органов;

- шесть пенсионеров (трое имели контакт с ранее заболевшими в семье и выявлены активно при обследовании, один выявлен при экстренной госпитализации в кардиоцентр, один при обращении за медицинской помощью);

- приезжий из Челябинской области для трудоустройства;

- трое сотрудников предприятий;

- два ребенка 4 и 6 лет (на момент заболевания они не посещали детский сад, и имели контакт с заболевшим родственником);

- два индивидуальных предпринимателя ( у одного из них контакт с заболевшим);

- провизор аптеки;

- сотрудница санатория (старше 65, находилась на самоизоляции);

- воспитатель детского сада №83;

- двое неработающих.

ИСТОЧНИК KP.RU