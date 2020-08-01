Среди заболевших коронавирусом в Калининградской области оказались двое полицейских, воспитатель детского сада и два ребенка
В Калининградской области за последние сутки в Калининградской области подтверждено 23 случая коронавирусной инфекции. Оперативный штаб по контролю за коронавирусной инфекцией дал полную раскладку по заболевшим. Ими оказались:
-два сотрудника правоохранительных органов;
- шесть пенсионеров (трое имели контакт с ранее заболевшими в семье и выявлены активно при обследовании, один выявлен при экстренной госпитализации в кардиоцентр, один при обращении за медицинской помощью);
- приезжий из Челябинской области для трудоустройства;
- трое сотрудников предприятий;
- два ребенка 4 и 6 лет (на момент заболевания они не посещали детский сад, и имели контакт с заболевшим родственником);
- два индивидуальных предпринимателя ( у одного из них контакт с заболевшим);
- провизор аптеки;
- сотрудница санатория (старше 65, находилась на самоизоляции);
- воспитатель детского сада №83;
- двое неработающих.
ИСТОЧНИК KP.RU