Водитель «Шкоды», врезавшейся в пассажирский автобус под Калининградом, мог уснуть за рулем

1 Авг. 2020 2020-08-01T11:45:41+03:00

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Появились первые подродности ДТП, случившегося в 6:50 1 августа на одиннадцатом километре автодороги Романово-Калининград. Как сообщает пресс-служба УМВД по Калининградской области, автомобиль «Шкода Рапид» под управлением 31-летнего водителя двигался стороны Калининграда в направлении Светлогорска и не справился с управлением, выехав на полосу встречного движения. По предварительной версии, водитель уснул за рулем.

- В результате лобового столкновения с рейсовым автобусом под управлением 48-летнего водителя водитель «Шкоды Рапид» скончался от полученных травм на месте происшествия, - уточняют в пресс-службе. - По предварительной информации, на настоящий момент за медицинской помощью обратились 4 пассажира (ушибы, ссадины). Несовершеннолетних среди пострадавших нет.

На месте ДТП продолжает работать следственно-оперативная группа отдела полиции, сотрудники ГИБДД и экстренные службы. Информация уточняется.

ИСТОЧНИК KP.RU