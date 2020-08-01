Под Нестеровом перевернулся автомобиль, врезавшийся в придорожное дерево

1 Авг. 2020 2020-08-01T12:57:13+03:00

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На въезде в Нестеров в результате ДТП перевернулся автомобиль. Как сообщает пресс-служба УМВД по Калининградской области, авария случилась в 6 часов 20 минут на 135-м километре автодороги А229 «Калининград-Черняховск-Нестеров-госграница».

- 19-летний водитель управляя автомобилем марки «Ниссан», двигаясь со стороны города Нестерова в направлении города Черняховска, со скоростью не обеспечивающей безопасность движения и возможности постоянного контроля за движением транспортного средства, на закруглении дороги вправо, не справился с управлением и совершил наезд на придорожное дерево справа по ходу движения транспортного средства, с последующим опрокидыванием, - сообщает подробности пресс-служба.

В результате ДТП 19 - летний пассажир автомобиля марки «Ниссан» получил телесные повреждения. По факту ДТП проводится проверка.

ИСТОЧНИК KP.RU