2020-08-01T12:57:13+03:00
Происшествия

Под Нестеровом перевернулся автомобиль, врезавшийся в придорожное дерево

За рулем был 19-летний водитель, его ровесник-пассажир получил травмы
Иван МАРКОВ
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ДТП на въезде в НестеровДТП на въезде в НестеровФото: пресс-служба УМВД Калининградской области
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На въезде в Нестеров в результате ДТП перевернулся автомобиль. Как сообщает пресс-служба УМВД по Калининградской области, авария случилась в 6 часов 20 минут на 135-м километре автодороги А229 «Калининград-Черняховск-Нестеров-госграница».

- 19-летний водитель управляя автомобилем марки «Ниссан», двигаясь со стороны города Нестерова в направлении города Черняховска, со скоростью не обеспечивающей безопасность движения и возможности постоянного контроля за движением транспортного средства, на закруглении дороги вправо, не справился с управлением и совершил наезд на придорожное дерево справа по ходу движения транспортного средства, с последующим опрокидыванием, - сообщает подробности пресс-служба.

В результате ДТП 19 - летний пассажир автомобиля марки «Ниссан» получил телесные повреждения. По факту ДТП проводится проверка.

ИСТОЧНИК KP.RU

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