В Калининградском зоопарке бездомные собаки загрызли четыре птицы

1 Авг. 2020 2020-08-01T13:37:33+03:00

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В Калининградском зоопарке снова потери. На этот раз пострадали птицы, и опять от бездомных собак. Погибли 3 мускусные утки и 1 гибридный гусь. Как сообщила на своей персональной странице в фейсбуке директор зоопарка Светлана Соколова, жертв могло быть больше, однако охрана услышала шум и спугнула собак.

- Вживую обнаружить собак так и не удалось, - пишет Соколова. - Сразу были вызваны сотрудники зоопарка, которые уже в 2 часа ночи были на месте. Именно реагирование охраны помогло спасти остальных птиц.

В объектив камер видеонаблюдения попала всего одна собака, которая, по всей вероятности, проникла через ограду зоопарка.

- Я совершенно не понимаю, как и где они проникают – я обошла весь периметр сама, - пишет Соколова. - За прошедшие пять дней наша стройбригада натянула второй слой сетки в подозрительных местах, прошли чуть ли не на корточках каждый сантиметр периметра. И это означает самое худшее: пока эта стая на свободе – они могут возвращаться снова и снова. И под угрозой могут оказаться не только птицы, но и другие животные.

По словам директора, в ближайшие месяцы будет усилена охрана, продолжится затягивание сеткой всего ограждения вдоль улиц Зоологической и Чайковского.

ИСТОЧНИК KP.RU