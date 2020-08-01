2020-08-01T14:30:27+03:00
Происшествия

Полиция разыскивает двоих калининградцев, обокравших коттедж в Зеленоградском районе

Злоумышленники попали в объектив камер видеонаблюдения
Иван МАРКОВ
Поделиться:
Злоумышленники, попавшие под камеры видеонаблюденияЗлоумышленники, попавшие под камеры видеонаблюденияФото: пресс-служба УМВД Калининградской области
Изменить размер текста:

Полиция устанавливает личности граждан, причастных к краже из коттеджа в поселке Маринбург Зеленоградского района.

Днем 1 августа на сайте УМВД России по Калининградской области опубликовали фотографии мужчин, предположительно причастных к преступлению. Как сообщается, они попали в объективы камер видеонаблюдения.

Если вы их узнали, просьба незамедлительно сообщить в ОМВД России по Зеленоградскому району по телефонам: +7 (999) 092-30-42, +7 (40150) 3-25-32.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
У пятерых калининградцев мошенники сняли с карточек 995 рублей
«Услышали плач» Потерявшийся в лесу под Славском мальчик найден
В Славском районе в лесу потерялся трехлетний мальчик
Полиция разыскивает двоих калининградцев, обокравших коттедж в Зеленоградском районе
В Калининградском зоопарке бездомные собаки загрызли четыре птицы
Под Нестеровом перевернулся автомобиль, врезавшийся в придорожное дерево
Водитель «Шкоды», врезавшейся в пассажирский автобус под Калининградом, мог уснуть за рулем
Среди заболевших коронавирусом в Калининградской области оказались двое полицейских, воспитатель детского сада и два ребенка
На 1 августа в Калининградской области подтверждено 23 случая коронавирусной инфекции
Алексей Заливатский рассказал, как утихомирил «инопланетян» на пляже Янтарного
На трассе Калининград-Светлогорск произошло ДТП с пассажирским автобусом, есть погибший
В Калининграде разыскивают мрачных персонажей для съемок фильма «Кесарь»