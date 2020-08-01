Полиция разыскивает двоих калининградцев, обокравших коттедж в Зеленоградском районе

1 Авг. 2020 2020-08-01T14:30:27+03:00

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Полиция устанавливает личности граждан, причастных к краже из коттеджа в поселке Маринбург Зеленоградского района.

Днем 1 августа на сайте УМВД России по Калининградской области опубликовали фотографии мужчин, предположительно причастных к преступлению. Как сообщается, они попали в объективы камер видеонаблюдения.

Если вы их узнали, просьба незамедлительно сообщить в ОМВД России по Зеленоградскому району по телефонам: +7 (999) 092-30-42, +7 (40150) 3-25-32.

ИСТОЧНИК KP.RU