Полиция разыскивает двоих калининградцев, обокравших коттедж в Зеленоградском районе
Злоумышленники попали в объектив камер видеонаблюдения
Злоумышленники, попавшие под камеры видеонаблюденияФото: пресс-служба УМВД Калининградской области
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Полиция устанавливает личности граждан, причастных к краже из коттеджа в поселке Маринбург Зеленоградского района.
Днем 1 августа на сайте УМВД России по Калининградской области опубликовали фотографии мужчин, предположительно причастных к преступлению. Как сообщается, они попали в объективы камер видеонаблюдения.
Если вы их узнали, просьба незамедлительно сообщить в ОМВД России по Зеленоградскому району по телефонам: +7 (999) 092-30-42, +7 (40150) 3-25-32.
ИСТОЧНИК KP.RU